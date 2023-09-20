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Политика

Представители РК, Японии и Китая обсудят подготовку к саммиту

Write: 2023-09-20 11:53:46Update: 2023-09-20 13:46:53

Представители РК, Японии и Китая обсудят подготовку к саммиту

Photo : YONHAP News

26 сентября в Сеуле состоится встреча представителей РК, Японии и Китая на высоком уровне, на которой будет обсуждаться организация трёхстороннего саммита. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, во встрече примут участие заместители министров иностранных дел трёх стран Чон Бён Вон, Такэхиро Фунакоси и Нонг Ронг. Кроме вопросов, связанных с проведением саммита, они обсудят текущее состояние и будущие направления сотрудничества между Сеулом, Токио и Пекином. Стороны стремятся провести трёхсторонний саммит до конца текущего года. Точная дата его проведения может быть согласована в ходе встречи министров иностранных дел трёх стран. В период с 2008 по 2019 год состоялись восемь встреч лидеров стран-соседей по региону. Их дальнейшее проведение было прервано из-за спора между Сеулом и Токио по поводу выплаты компенсаций жертвам принудительного труда и пандемии коронавируса.
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