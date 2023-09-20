ADB: Рост экономики РК составит в этом году 1,3%

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Азиатский банк развития (ADB) сохранил прогнозы роста южнокорейской экономики на текущий год на уровне 1,3%, а на 2024 год - 2,2%. Прогноз ADB на текущий год ниже прогнозов правительства РК (1,4%) и Организации экономического сотрудничества и развития (1,5%). Как отметили эксперты банка, последний прогноз был сделан с учётом ожидаемого восстановления экспорта на фоне низких показателей внутреннего потребления и инвестиций. Инфляция по итогам года оценивается в 3,3%, что на 0,2% меньше, чем прогнозировалось в июле. Прогноз инфляции на 2024 год понижен на 0,3% до 2,2%. Как отметили в банке, меры по ужесточению денежно-кредитной политики основных стран, замедление темпов роста рынка недвижимости Китая и обеспокоенность по поводу продовольственной безопасности в Азии из-за изменения климата рассматриваются как потенциальные риски для региона.