Главы РК и Японии удостоены премии «Профиль мужества»

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Фонд Джона Кеннеди присудил премию «Профиль мужества» за 2023 год президенту РК Юн Сок Ёлю и премьер-министру Японии Фумио Кисиде за их усилия по улучшению отношений между двумя странами. Как отмечено в решении фонда, лидеры двух стран проделали сложную работу по примирению в интересах мира, продемонстрировав самоотверженность в интересах демократии в эпоху, требующую мужества. Южнокорейский лидер написал в своём аккауанте в социальных сетях, что для него «большая честь» быть номинированным на эту награду вместе с Фумио Кисидой. Он отметил также, что тесное сотрудничество между РК, США и Японией «будет способствовать продвижению свободы, мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами». Церемония вручений премии состоится 29 октября в Бостоне. В администрации южнокорейского президента пока не приняли решения о том, кто получит награду от имени Юн Сок Ёля. Премия присуждается ежегодно, начиная с 1990 года.