РК увеличивает экспорт интеллектуальной собственности в Китай

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Южнокорейские культурные контенты всё активнее проникают на китайский рынок, доступ на который был закрыт после размещения в РК в 2016 году американских систем противоракетной обороны THAAD. Восстановление сотрудничества в области культуры началось в прошлом году, когда в Китае состоялась премьера фильма «Лунный человек». Картина имела большой успех, заняв по итогам года второе место по кассовым сборам. Фильм является экранизацией южнокорейского вебтуна или интернет-комикса «Moon You». Южнокорейские контенты, в числе которых кинофильмы, вебтуны, романы и сценарии, ложатся в основу новых произведений. Эксперты отмечают, что этому способствуют сочетание таких черт корейских контентов как универсальность и уникальность. Такой подход к продвижению культурных контентов отличается от прямого экспорта готовых продуктов меньшими ограничениями. Глава Пекинского филиала Корейского центра развития культурного контента Юн Хо Чжин отмечает, что вебтуны не обладают значимым социальным влиянием, что избавляет их от предварительных процедур одобрения при продаже на китайском рынке. Кроме того, торговля сценариями и лицензиями на интернет-контент осуществляется без серьёзных ограничений. Представители компаний, занятых в сфере интеллектуальной собственности, выражают надежду на то, что этот сегмент внесёт вклад в развитие двусторонних обменов. По состоянию на 2020 год объём китайского рынка культурных контентов составлял 13,5 млрд долларов.