Граждане РК хранят в виде виртуальных активов 130 трлн вон

Photo : YONHAP News

По данным Налогового управления РК, около 5.400 граждан страны сообщили о наличии у них финансовых активов за рубежом на общую сумму 186 трлн вон (140 млрд долларов). При этом учитывались депозиты на сумму более 500 млн вон (376 тыс. долларов). Нынешний показатель примерно в три раза больше, чем в прошлом году и является рекордным. С этого года виртуальные активы за рубежом вошли в список обязательных для декларирования. 70% указанной суммы или 130 трлн вон (98 млрд долларов) составили виртуальные активы. 120 трлн вон (90 млрд долларов) пришлись на компании, остальные 10 трлн вон (8 млрд долларов) - на физические лица. В среднем на одно частное лицо приходится виртуальных активов на сумму 7 млрд 600 млн вон (5 млн 700 тыс. долларов). Самые крупные суммы находятся во владении представителей возрастной категории от 30 до 39 лет. Объём активов на счетах зарубежных финансовых учреждений сократился на 6 млн долларов. Это связано с замедлением темпов роста мировой экономики и падением стоимости ценных бумаг. Налоговое управление РК с этого года в обязательном порядке требует декларировать свои средства за рубежом, в том числе, виртуальные, если их объём превышает 500 млн вон. Невыполнение этого требования влечёт наказание в виде штрафа и уголовного преследования.