Президент РК работает над привлечением ЕХРО-2030 в Пусан

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19 сентября президент РК Юн Сок Ёль, находящийся в Нью-Йорке для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретился с лидерами восьми стран - Кот-д’Ивуара, Ганы, Монако, Суринама, Лесото, Белиза, Казахстана и Узбекистана. Обсудив с ними вопросы политического, экономического и культурного сотрудничества, глава государства призвал своих коллег поддержать южнокорейскую заявку на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане. В первый день визита, 18 сентября, Юн Сок Ёль встретился с главами девяти стран - Шри-Ланки, Сан-Марино, Бурунди, Чехии, Туркменистана, Боснии и Героцоговины, Дании и Черногории. Южнокорейский лидер планирует провести в Нью-Йорке порядка 40 двусторонних встреч. Как сообщили в администрации президента, главы стран, с которыми встретился Юн Сок Ёль, выразили поддержку кандидатуре Пусана и пожелали успеха в проведении выставки.