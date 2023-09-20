Юн Сок Ёль: Военное сотрудничество РФ и КНДР - «прямая провокация» против РК

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Если Северная Корея приобретёт информацию и технологии, необходимые для расширения своего потенциала оружия массового уничтожения, в обмен на предоставление России обычных вооружений, это станет «прямой провокацией, угрожающей миру и безопасности РК». Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 20 сентября в Нью-Йорке на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом южнокорейский лидер напомнил об обеспокоенности мирового сообщества тем, что в ходе саммита, состоявшегося на прошлой неделе на Дальнем Востоке, лидер Северной Кореи Ким Чон Ын и президент России Владимир Путин могли договориться об обмене северокорейских обычных боеприпасов на российские передовые военные технологии. «Парадоксально, что постоянный член Совета Безопасности ООН, на которого возложена роль главного хранителя мира во всём мире, ведёт войну, вторгаясь в другую суверенную страну, и получает оружие и боеприпасы от режима, который грубо нарушает резолюции Совета Безопасности ООН»,- отметил Юн Сок Ёль. Он добавил, что РК вместе со своими союзниками и партнёрами «не будет стоять в стороне». Будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2024-2025 годах, РК будет прилагать усилия для защиты мира и безопасности. Южнокорейский лидер напомнил, что разрыв между странами мира растёт во всех областях, включая безопасность, экономику, технологии, здравоохранение, окружающую среду и культуру. РК сделает всё возможное, чтобы помочь в преодолении этого разрыва. В частности, официальная помощь в целях развития увеличена в следующем году более чем на 40%. Кроме того, РК увеличит финансовый вклад в борьбу с изменением климата, продвигая использование безуглеродных источников энергии, таких как ядерная энергетика и водород. Юн Сок Ёль предложил использовать достижения РК в области информационных и коммуникационных технологий, чтобы помочь развивающимся странам. Он призвал страны-члены ООН поддержать южнокорейскую заявку на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане. В ходе выставки РК поделится со всем миром своим опытом роста и развития,- подчеркнул южнокорейский лидер.