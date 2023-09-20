Президент РК продолжает привлекать EXPO-2030 в Пусан

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Президент РК Юн Сок Ёль, находящийся в Нью-Йорке для участия в ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН, продолжает продвигать кандидатуру Пусана в качестве места проведения Всемирной выставки 2030 года. 20 сентября состоялись встречи с лидерами стран Европы, Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, каждая встреча продолжалась примерно 30 минут. В ходе встречи с президентом Швейцарии Аленом Берсе южнокорейский президент предложил расширять сотрудничество в отраслях новейших технологий. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера выразил благодарность Сеулу за помощь посредством различных проектов развития. Юн Сок Ёль пригласил Туадеру на саммит Корея-Африка, который состоится в следующем году в Сеуле. В ходе встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым обсуждались вопросы сотрудничества двух стран, в том числе, в рамках проектов Официальной помощи в целях развития. Садыр Жапаров выразил надежду на взаимодействие в сферах здравоохранения и сельского хозяйства.