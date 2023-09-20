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Экономика

РК следит за экономической ситуацией в мире

Write: 2023-09-21 11:35:46Update: 2023-09-21 16:46:27

РК следит за экономической ситуацией в мире

Photo : YONHAP News

Южнокорейское правительство будет внимательно следить за экономической ситуацией в мире и в соответствии с неё определять денежно-кредитную политику. Об этом заявил 21 сентября на совещании по вопросам экономики вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо. Напомнив, что Федеральная резервная система США приняла решение сохранить ставку на прежнем уровне в 5,25-5,50%, он не исключил возможность долгосрочного сохранения высокой ставки и увеличения волатильности на мировом финансовом рынке. Разрыв между ключевыми ставками двух стран остался на рекордно высоком уровне в 1,75-2,0%. Южнокорейский финансовый рынок остаётся стабильным, но глобальная неопределённость обостряется на фоне высокой учётной ставки и роста цен на нефть. В этой связи правительство и центральный банк будут внимательно следить за рынком,- добавил Чху Гён Хо. 
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