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В мире

Иран стремится получить средства, потерянные из-за заморозки активов

Write: 2023-09-21 11:45:19Update: 2023-09-21 13:06:51

Иран стремится получить средства, потерянные из-за заморозки активов

Photo : YONHAP News

Иран приступил к изучению юридических механизмов получения от РК средств, которые были потеряны в процессе замораживания его активов в южнокорейских банках из-за санкций США. Об этом сообщило 20 сентября агентство IRNA. Как заявил журналистам вице-президент Ирана по правовым вопросам Мохаммад Дехкан, если международные эксперты и адвокаты признают право Ирана на получение потерянных средств, то Иран приступит к соответствующей процедуре. На момент замораживания активов их стоимость оценивалась в 7 млрд долларов. Однако в рамках сделки с США, предусматривавшей обмен заключёнными, Иран смог получить лишь 6 млрд долларов. Дело в том, что в мае 2019 года, когда средства попали под санкции, валютный курс составлял чуть более 1.100 вон за доллар, а сейчас более 1.300 вон за доллар. Иранское правительство изучает возможность изъятия средств, которые южнокорейские банки получили в виде процентов в течение четырёх лет.
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