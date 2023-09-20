Делегация НОК КНДР отправилась на Азиатские игры

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Как сообщило агентство ЦТАК, 19 сентября делегация Национального Олимпийского Комитета (НОК) КНДР во главе с министром спорта Ким Иль Гуком отправилась в китайский город Ханчжоу, где 23 сентября откроются Азиатские игры. Существует вероятность, что на церемонии открытия игр будет присутствовать делегация более высокого уровня. На открытие предыдущих Азиатских игр, проходивших в 2018 году в Индонезии, тоже сначала отправилась делегация НОК во главе с Ким Иль Гуком, а затем делегация высокого уровня во главе с заместителем премьера Кабинета министров КНДР Ли Рён Намом. На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году официальную делегацию Северной Кореи возглавлял тогдашний председатель Президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам. Оргкомитет Азиатских игр зарегистрировал 180 северокорейских спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по 18 видам спорта.