С 1 по 20 сентября экспорт РК вырос на 9,8%

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По данным таможенного управления, за период с 1 по 20 сентября южнокорейский экспорт составил 35 млрд 956 млн долларов, увеличившись на 9,8% в годовом исчислении. Рост экспорта отмечен впервые с июня этого года, и он вызван тем, что за первые 20 дней сентября было на 2,5 рабочих дня больше, чем за тот же период прошлого года. Зарубежные поставки полупроводников уменьшились в годовом исчислении на 14,1%, нефтепродуктов - на 11,4%. При этом поставки автомобилей увеличились на 49,1%, а металлургической продукции - на 25,3%. Экспорт в Китай сократился на 9%, но в США вырос на 30,5%, в страны Евросоюза – на 32,7%, во Вьетнам - на 14,3%. Импорт за первые 20 дней сентября составил 36 млрд 445 млн долларов, сократившись на 1,5% в годовом исчислении. Дефицит торгового баланса составил за первые 20 дней текущего месяца 489 млн долларов, а с начала года - 24 млрд 265 млн долларов. Южнокорейский экспорт снижается с октября прошлого года из-за слабого спроса на полупроводники и нефтепродукты.