В 2022 году COVID-19 на третьем месте среди причин смертности

В прошлом году в РК умерли 372 тысячи человек. Это на 17,4% больше, чем в 2021 году. Прошлогодняя смертность стала рекордной за всё время сбора соответствующей статистики. Причину такого скачка объясняют увеличением численности пожилого населения и влиянием пандемии коронавируса. Так, в прошлом году в результате осложнений, вызванных COVID-19, скончались 31.280 человек. По сравнению с 2021 годом, показатель вырос более чем в шесть раз. С COVID-19 оказались связаны 8,4% всех смертей. В результате коронавирус поднялся с 12-го на третье место среди причин смертности южнокорейце после онкологических и кардиологических заболеваний. Как отметили в Национальном статистическом управлении, в марте и апреле прошлого года смертность выросла на фоне распространения штамма коронавируса Омикрон. После коронавируса в списке причин смертности следуют пневмония, цереброваскулярные заболевания и суициды. Более половины умерших пришлись на людей в возрасте старше 80 лет. Уровень смертности в этой возрастной категории вырос более чем на 17%. Ожидается, что в этом году смертность будет меньше в связи с ослаблением пандемии.