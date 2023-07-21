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Политика

Юн Сок Ёль: Распространение дезинформации угроза демократии

Write: 2023-09-22 10:41:06Update: 2023-09-22 10:42:23

Юн Сок Ёль: Распространение дезинформации угроза демократии

Photo : YONHAP News

Искусственный интеллект и цифровые технологии не должны представлять угрозу безопасности отдельных лиц и общества в целом. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 21 сентября в Нью-Йоркском университете на форуме «Цифровое видение». Он призвал установить универсальный цифровой порядок, поскольку распространение дезинформации посредством злоупотребления цифровыми технологиями может поставить под угрозу либеральную демократию, рыночную экономику, основанную на либеральной демократии, а также жизнь будущих поколений. Данный принцип будет включён в Международный закон о цифровых правах, который вскоре представит Сеул, и который послужит мировому  сообществу ориентиром для навигации в эпоху развития цифровизации,- сказал южнокорейский лидер. Закон о цифровых правах будет содержать пять руководящих принципов построения «более светлого цифрового будущего», включая гарантии использования искусственного интеллекта и других цифровых технологий не для ограничения, а для расширения свобод человечества. Самовыражение одного человека с помощью цифровых средств должно осуществляться ответственно и с уважением к правам других,- подчеркнул Юн Сок Ёль. 
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