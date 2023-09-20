Валютные депозиты резидентов РК сократились на 5,9 млрд долларов

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По данным Банка Кореи, опубликованным 22 сентября, непогашенные депозиты резидентов страны в иностранной валюте составили в конце августа 99 млрд 100 млн долларов. Это на 5 млрд 900 млн долларов меньше, чем в предыдущем месяце. Сумма депозитов снижалась с декабря прошлого по апрель этого года, после чего с мая по июль фиксировался рост. По мнению экспертов, сокращение депозитов связано с выводом средств в счёт оплаты импорта и в рамках инвестиционных проектов. Корпоративные депозиты сократились на 5 млрд 240 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем, составив 84 млрд 440 млн долларов. Вклады физических лиц сократились на за тот же период на 660 млн долларов до 14 млрд 660 млн долларов. К резидентам относятся граждане страны, иностранцы, проживающие в РК более шести месяцев, и иностранные компании. Данные не учитывают межбанковские валютные депозиты.