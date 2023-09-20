Китай призвал МАГАТЭ контролировать сброс воды с АЭС «Фукусима»

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Китай призвал МАГАТЭ объективно и справедливо контролировать сброс в океан загрязнённой воды с АЭС «Фукусима». Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй изложил позицию Пекина в ходе состоявшейся 21 сентября в Нью-Йорке встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Представитель Китая заявил, что необходимо предпринимать реальные шаги в ответ на обоснованные опасения мирового сообщества, включая Китай. Ма Чжаосюй подверг критике действия Японии, отметив, что Токио продвигал свой план сброса воды, игнорируя протесты соседних стран и собственного народа. Рафаэль Гросси заявил в ответ, что он уважает опасения и позицию Китая. По его словам, МАГАТЭ будет придерживаться объективной и нейтральной позиции по данному вопросу. Он выразил надежду на сохранение тесного диалога с Пекином. Китайские власти считают, что сброс воды не основывается на научных данных, которые могли бы подтвердить безопасность плана японских властей.