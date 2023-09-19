Премьер-министр РК встретился с председателем КНР

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Премьер-министр РК Хан Док Су, прибывший в Ханчжоу по случаю XIX Азиатских игр, 23 сентября провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первая за последние десять месяцев встреча представителей двух государств с участием китайского лидера. Глава южнокорейского правительства выразил надежду на развитие зрелых и здоровых двусторонних отношений на основе принципа взаимоуважения. Си Цзиньпин назвал РК близким соседом и «неотделимым» партнёром. По итогам двадцатиминутной встречи стороны сошлись во мнении о необходимости развития сотрудничества, особенно в сфере экономики. Хан Док Су призвал Китай выполнять конструктивную роль в решении северокорейской проблемы, на что председатель КНР пообещал предпринять усилия по улучшению ситуации. Он также отметил, что Китай не имеет никакого отношения к вопросу военного сотрудничества между РФ и КНДР. Вместе с тем Си заявил, что серьёзно рассматривает возможность посещения РК, поприветствовав идею организации саммита РК, КНР и Японии в подходящее время. Таким образом, созданы условия для улучшения отношений между Сеулом и Пекином, в которых в последнее время наметилась напряжённость из-за сближения РК, США и Японии.