Глава МИД РФ посетит Пхеньян

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре посетит Пхеньян, чтобы обсудить договорённости, достигнутые по итогам недавнего саммита двух стран. На пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Лавров заявил: «В соответствии с тем, о чём договорились лидер КНДР Ким Чон Ын и президент России Владимир Путин, мы будем выстраивать переговоры в Пхеньяне, которые действительно в следующем месяце могут состояться». Во время визита в Россию Ким Чон Ын посетил ряд военных объектов, в числе которых космодром «Восточный», завод по производству истребителей. Эксперты уверены в том, что стороны будут активно наращивать военное сотрудничество. Скорее всего, поездка Сергея Лаврова в Пхеньян, среди прочего, нацелена на подготовку к визиту в КНДР Владимира Путина. Между тем, сообщается, что в Пхеньяне Лавров проведёт встречу со своей северокорейской коллегой Чхве Сон Хи. Если поездка президента РФ в КНДР состоится, то это произойдёт впервые с 2000 года.