В Сеуле проходит Международный форум мэров

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С 24 по 26 сентября в Сеуле проходит 12-й Международный форум мэров (WCSMF). Это крупнейшее международное мероприятие, которое принимает южнокорейская столица после начала пандемии COVID-19. В нём участвуют делегации 50-ти городов из 29 стран, а также представители 21-й иностранной компании и международной организации. В первый и второй дни были подготовлены программы по знакомству с культурой и традициями Сеула и форум мэров. На 26 сентября намечены посещение ряда объектов и выставка. 25 сентября мэр Сеула О Сэ Хун представил результаты мер, направленных на поддержку уязвимых слоёв населения, поделившись опытом Сеула в этом вопросе. Далее делегации 12 городов, среди которых Веллингтон, Дублин, Сучжоу, Тайбэй и другие, познакомят участников форума со своей политикой городского развития. На полях мероприятия представители мэрии Сеула намерены провести двусторонние переговоры, а также заключить соглашения о дружбе с делегатами восьми городов.