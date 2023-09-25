В РК снижается объём торгового оборота и экспорта

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Июльский экспорт РК сократился на 15,5% в годовом исчислении. На это указывают данные ОЭСР, опубликованные 24 сентября. По объёму сокращения РК на четвёртом месте среди 37 стран-членов Организации после Норвегии (-50,2%), Эстонии (-19,4%) и Литвы (-16,4%). Также страна оказалась на первом месте среди семи государств с населением свыше 50 млн человек и ВНД на душу населения более 30 тыс. долларов. Это говорит о том, что РК столкнулась со значительным отрицательным влиянием таких факторов, как ужесточение денежно-кредитной политики и усиление протекционистских мер в мире. Эксперты также указывают на то, что нынешняя ситуация во многом связана с высокой зависимостью южнокорейской экономики от китайского рынка. Экспорт в КНР сокращается 14 месяцев подряд. Эта страна до сих пор является крупнейшим торговым партнёром РК. Между тем, объём импорта в июле сократился на 25,4%, что является самым большим среди 37 членов ОЭСР. Отметка выше 20% зафиксирована только в РК.