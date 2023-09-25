В Чхусок на дорогах РК ожидается высокая загруженность

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На этой неделе в РК отмечается праздник осеннего урожая и поминовения предков Чхусок, который в этом году выпал на 29 сентября. Обычно в Чхусок корейцы посещают старших родственников и малую родину. Наибольшая загруженность скоростных междугородних дорог ожидается в первой половине 28 сентября, за день до праздника. В министерстве сухопутных территорий и транспорта сообщается, что в это время путь из Сеула до Пусана может занять до 10 часов 10 минут, до Кванчжу 8 часов 55 минут, до Каннына 6 часов 50 минут. По ожиданиям, путь в обратном направлении будет наиболее долгим во второй половине 30 сентября. Из Пусана до столицы дорога может занять до 8 часов 40 минут, из Кванчжу до Сеула до 6 часов 35 минут. Сообщается, что дороги будут загружены чуть больше, чем в тот же период в прошлом году. Всего, по мнению экспертов ведомства, в выходные дни по стране будут перемещаться 40 млн 220 тыс. человек, что на 27% больше, чем в прошлом году. В день праздника, 29 сентября, объём передвижений по стране составит 9 млн 530 тыс. человек. В целях снижения загруженности власти намерены вести усиленный мониторинг 110 отрезков скоростных дорог, где пробки фиксируются наиболее часто. А число рейсов общественного транспорта планируют увеличить более чем на 6%. Как сообщалось ранее, с 28 сентября по 1 октября правительство отменит плату за проезд по скоростным шоссе по всей стране.