Эксперты из РК завершили проверку АЭС «Фукусима»

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Никаких отклонений по итогам проверки основных объектов аварийной АЭС «Фукусима» после первого сброса загрязнённой воды в океан не обнаружено. К такому заключению пришла вторая группа южнокорейских экспертов, вернувшаяся из командировки на аварийный объект с 19 по 23 сентября. В состав экспертов входили три специалиста из Корейского института ядерной безопасности (KINS). По словам первого заместителя начальника управления по координации политики правительства Пак Ку Ёна, специалисты осмотрели центральный пункт контроля и управления, коллекторы трубопроводов морской воды. Уровень радиации во время проверки оставался в пределах нормы. Ранее японская компания TEPCO представила данные, согласно которым суммарный коэффициент концентрации радионуклидов в загрязнённой воде из резервуара K4-C находился в пределах 0,21-0,25. Это значительно меньше нормы, установленной на уровне единицы, что говорит об отсутствии риска для здоровья, добавил Пак Ку Ён.