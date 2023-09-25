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Политика

Глава МИД РК принял участие в министерской встрече МИКТА

Write: 2023-09-25 15:32:29Update: 2023-09-25 15:32:59

Глава МИД РК принял участие в министерской встрече МИКТА

Photo : KBS News

23 сентября глава МИД РК Пак Чин принял участие во встрече министров иностранных дел МИКТА на полях 78-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. МИКТА известно как неформальное объединение пяти стран – РК, Мексики, Индонезии, Турции и Австралии. Сообщается, что в ходе мероприятия участники обсудили вопросы реализации договорённостей, достигнутых 9 сентября на саммите «Большой двадцатки», а также темы углубления сотрудничества в рамках многосторонних международных площадок. Министры также обозначили необходимость выражать единую позицию МИКТА по международной повестке. Пак Чин отметил важность укрепления роли организации в качестве моста между развитыми и развивающимися странами в условиях разделения мирового сообщества из-за геополитической напряжённости. Вместе с тем он призвал членов организации сотрудничать в реализации предложения президента РК Юн Сок Ёля о взаимодействии по активизации обменов между поколениями будущего и в создании универсальных правил и стандартов в процессе цифровизации.
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