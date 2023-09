В Нью-Йорке состоялась встреча партнёрства PBP

Photo : YONHAP News

22 сентября по случаю Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке под председательством США состоялась министерская встреча партнёрства Partners in the Blue Pacific (РВР). Данная организация начала работу в июне 2022 года. В её состав входят ряд стран, включая РК, Австралию, Канаду, Японию, Германию, Новую Зеландию и Великобританию. По итогам встречи было принято совместно заявление. В документе подчёркивается важность укрепления сотрудничества по вопросу спасательных программ в условиях климатических изменений и участившихся стихийных бедствий, а также в области кибербезопасности. Кроме того, была обозначена решимость совместно противостоять изменению климата и продолжать сотрудничество по региональным вопросам в рамках регулярных встреч. По мнению экспертов, Partners in the Blue Pacific является организацией, созданной США в противовес расширению влияния Китая в регионе. На первых порах в повестку партнёрства входят вопросы климатических изменений и стихийных бедствий.