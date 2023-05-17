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Политика

Президент РК посетит Великобританию

Write: 2023-09-26 09:56:43Update: 2023-09-26 16:36:52

Президент РК посетит Великобританию

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль в ноябре совершит государственный визит в Великобританию. Об этом 26 сентября сообщили в администрации главы государства. Поездка, приуроченная к 140-летнему юбилею со дня установления двусторонних отношений, состоится по приглашению короля Великобритании Карла III. Особое значение ей придаёт тот факт, что это первый государственный визит Юн Сок Ёля в Великобританию в период после коронации Карла III. Юн Сок Ёль посещал Лондон в сентябре 2022 года для участия в церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Это будет третий государственный визит южнокорейского лидера в Великобританию. Первый состоялся в 2004 году при президентстве Ро Му Хёна, второй - в 2013 году при президентстве Пак Кын Хе. Между тем, на декабрь запланирован государственный визит Юн Сок Ёля в Нидерланды. Поездка состоится по приглашению короля Нидерландов Виллема-Александра.
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