В США указали на рост значимости союза с РК

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Союз РК и США достиг уровня глобального партнёрства. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на семинаре американского Центра стратегических и международных исследований, подготовленном по случаю 70-летия южнокорейско-американского Договора о взаимной обороне. По его словам, важность и рамки двустороннего союза расширяются. Он указал на то, что последний более не ограничивается только вопросом безопасности, но и охватывает ряд других сфер. Блинкен, в частности, отметил результаты сотрудничества, достигнутые в сфере экономики. По его словам, за последние два года южнокорейские компании, включая SK siltron и Q CELLS инвестировали в США более 100 млрд долларов. Технологии и инновации являются основой экономической мощи обеих стран, сказал он, добавив, что нынешнее сотрудничество включает в себя такие области как биотехнологии, аккумуляторы, полупроводники, цифровые и квантовые технологии, а также космические науки и исследование Луны. Всё это говорит о необычайно тесных связях между народами и экономиками двух стран, о демократических ценностях и видении мира, которые они разделяют. Это также свидетельство лидерства президента США Джо Байдена и президента РК Юн Сок Ёля, показатель силы и целей дипломатии двух стран, сказал он. Также Блинкен подчеркнул, что по итогам недавнего саммита РК, США и Японии в Кэмп-Дэвиде была подготовлена системная платформа для развития трёхстороннего сотрудничества в Тихоокеанском регионе. Касательно этого момента бывший командующий вооружёнными силами США в РК Винсент Брукс заявил о необходимости создания командования вооружённых сил Дальневосточного региона, которое объединит американские контингенты в РК и Японии.