CCTV: КНДР разрешила въезд иностранцам

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Северная Корея с 25 сентября разрешила въезд в страну иностранцам. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV со ссылкой на неназванный источник. Отмечается, что все иностранцы по прибытии в Северную Корею должны пройти двухдневный карантин. Таким образом, местные власти сняли ограничения на въезд в страну впервые с января 2020 года, когда границы были закрыты в связи с коронавирусной пандемией. Ранее 27 августа северокорейское агентство ЦТАК сообщило о том, что в связи с ослаблением пандемии было решено разрешить возвращение на родину северокорейцев, находящихся за рубежом. Все они должны были пройти недельный карантин в спецучреждениях после прибытия. На этом фоне для иностранцев созданы более мягкие условия для экономии времени и своевременного возвращения на родину. К слову, 30 июля на заседании Президиума Верховного народного собрания Северной Кореи был принят закон о туризме, нацеленный на поддержку туризма и гарантии комфортного пребывания в стране для иностранных туристов. Прежде на Севере принимались меры по подготовке профильной инфраструктуры. Усилия Севера в этом направлении связаны с тем, что туристическая отрасль не подпадает под международные санкции, являясь легальным каналом заработка иностранной валюты. Ранее Северная Корея отменила обязательный масочный режим в начале июля этого года, после чего приняла на своей территории делегации из Китая и России по случаю 70-летия заключения перемирия в Корейской войне.