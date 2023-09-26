КНР и Япония спорят по проблеме сброса воды с АЭС «Фукусима»

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На полях ежегодной Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене представители КНР и Японии обозначили разные позиции по сбросу воды с аварийной АЭС «Фукусима». По данным японского телеканала NHK, 25 сентября в ходе выступления заместитель главы Госуправления оборонной науки, техники и промышленности КНР Лю Цзин назвал воду с АЭС «загрязненной радиацией водой», подчеркнув, что Япония пошла на сброс, проигнорировав жёсткий протест населения соседних стран, тем самым вызвав серьёзные опасения мирового сообщества. В свою очередь министр науки и технологий Японии Санаэ Такаичи заявила, что только Китай, являясь членом МАГАТЭ, позволяет себе необоснованные заявления и меры чрезмерного ограничения импорта. Она призвала Китай действовать на основе научных фактов и распространять только достоверную информацию. Лю Цзин между тем указал на недостаточность разъяснений Японии по влиянию сброса воды с АЭС «Фукусима» на экологию и человека. На это Санаэ Такаичи отметила, что безопасность процесса подтверждается ежедневным мониторингом.