В РК растёт доля работающего населения старше 65 лет

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Доля пожилого населения РК старше 65 лет достигла в 2023 году 9,5 млн человек, что составляет 18,4% от общего числа жителей страны. Из них по состоянию на 2022 год трудовую деятельность продолжают 3 млн 265 тыс. человек. За десять лет показатель занятости в этой возрастной категории вырос на 6,1 процентных пункта, составив в общей сложности 36,2%. По результатам исследования национального статистического управления, продолжение трудовой деятельности после 65 лет оказывает положительное влияние на самочувствие, снижает уровень получаемого стресса, а также повышает удовлетворённость заработком и потреблением товаров и услуг. Данная категория граждан в меньшей степени стремится к совместному проживанию с детьми, лучшим образом ведёт подготовку к старости. Между тем, в национальном статистическом управлении указывают на растущий показатель доли пожилого населения. К 2050 году он может превысить 40%.