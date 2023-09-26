В РК проведут зимнюю вакцинацию от COVID-19

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С 19 октября в РК начинается вакцинация от COVID-19. Об этом 26 сентября сообщили в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний. Планируется применять адаптированную вакцину XBB.1.5 от компании Pfizer, ориентированную на новый одноимённый подвариант коронавируса.12 сентября Управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило использование данной вакцины в стране. Аналог от Moderna также планируется применять сразу после одобрения. После снижения уровня угрозы коронавируса господдержка в покрытии расходов на тестирование и лечение сократилась. Тем не менее вакцинацию в этом году решено провести бесплатно. Пройти процедуру активно рекомендуется жителям страны в возрасте старше 65 лет, а также представителям возрастной категории от 12 до 64 лет со сниженным иммунитетом и другим лицам, относящимся к группе риска. Вакцинация будет проходить с 19 октября по 31 марта следующего года.