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В Корее

В РК проведут зимнюю вакцинацию от COVID-19

Write: 2023-09-26 15:07:28Update: 2023-09-26 15:08:56

В РК проведут зимнюю вакцинацию от COVID-19

Photo : YONHAP News

С 19 октября в РК начинается вакцинация от COVID-19. Об этом 26 сентября сообщили в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний. Планируется применять адаптированную вакцину XBB.1.5 от компании Pfizer, ориентированную на новый одноимённый подвариант коронавируса.12 сентября Управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило использование данной вакцины в стране. Аналог от Moderna также планируется применять сразу после одобрения. После снижения уровня угрозы коронавируса господдержка в покрытии расходов на тестирование и лечение сократилась. Тем не менее вакцинацию в этом году решено провести бесплатно. Пройти процедуру активно рекомендуется жителям страны в возрасте старше 65 лет, а также представителям возрастной категории от 12 до 64 лет со сниженным иммунитетом и другим лицам, относящимся к группе риска. Вакцинация будет проходить с 19 октября по 31 марта следующего года.
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