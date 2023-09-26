Президент РК подчеркнул роль армии в обеспечении мира

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Только сильная армия выступает гарантом настоящего мира. Об этом 26 сентября заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая на торжественной церемонии по случаю 75-й годовщины создания вооружённых сил страны. Он отметил, что чувствует гордость за вооружённые силы РК, которые входят в число сильнейших армий мира. При этом президент подчеркнул готовность армии РК дать немедленный отпор в случае провокаций со стороны Северной Кореи. Назвав ракетно-ядерное оружие Севера реальной угрозой, Юн Сок Ёль предостерёг Пхеньян от дальнейшего развития своей ядерной программы, которая, по его словам, не гарантирует защиту политического режима Северной Кореи. Президент также сказал, что сотрудничество РК, США и Японии укрепит силы сдерживания северокорейской ядерной угрозы. Помимо этого, Юн Сок Ёль заявил о планах продолжать работу по повышению возможностей вооружённых сил страны.