Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

РК подчеркнула важность мониторинга сброса воды с АЭС «Фукусима»

Write: 2023-09-26 15:34:09Update: 2023-09-26 16:06:28

РК подчеркнула важность мониторинга сброса воды с АЭС «Фукусима»

Photo : YONHAP News

В рамках Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене правительство РК призвало организацию тщательно следить за соблюдением плана сброса загрязнённой воды с АЭС «Фукусима» в океан. Об этом 25 сентября заявил министр науки и информационно-коммуникационных технологий РК Ли Чжон Хо в ходе выступления в Вене. 26 сентября на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси министр призвал продолжать тщательный мониторинг в этом вопросе, учитывая сохранение обеспокоенности в южнокорейском обществе. Помимо этого, стороны договорились обсудить план дальнейшего участия РК в мероприятиях МАГАТЭ по обеспечению безопасности процесса сброса загрязнённой воды. Между тем, в ходе своего выступления в ходе Генеральной конференции организации Ли Чжон Хо затронул северокорейскую проблему. Он назвал ядерную программу Севера серьёзной угрозой безопасности всего мирового сообщества, призвав Пхеньян прекратить незаконные провокации и встать на путь денуклеаризации. Он выразил готовность РК сотрудничать по этому вопросу с международным сообществом, в том числе с МАГАТЭ.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >