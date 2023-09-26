РК подчеркнула важность мониторинга сброса воды с АЭС «Фукусима»

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В рамках Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене правительство РК призвало организацию тщательно следить за соблюдением плана сброса загрязнённой воды с АЭС «Фукусима» в океан. Об этом 25 сентября заявил министр науки и информационно-коммуникационных технологий РК Ли Чжон Хо в ходе выступления в Вене. 26 сентября на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси министр призвал продолжать тщательный мониторинг в этом вопросе, учитывая сохранение обеспокоенности в южнокорейском обществе. Помимо этого, стороны договорились обсудить план дальнейшего участия РК в мероприятиях МАГАТЭ по обеспечению безопасности процесса сброса загрязнённой воды. Между тем, в ходе своего выступления в ходе Генеральной конференции организации Ли Чжон Хо затронул северокорейскую проблему. Он назвал ядерную программу Севера серьёзной угрозой безопасности всего мирового сообщества, призвав Пхеньян прекратить незаконные провокации и встать на путь денуклеаризации. Он выразил готовность РК сотрудничать по этому вопросу с международным сообществом, в том числе с МАГАТЭ.