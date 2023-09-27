РК призвала Пхеньян прекратить «абсурдные заявления»

Северная Корея должна прекратить абсурдные заявления. Об этом 26 сентября заявил заместитель постоянного представителя РК при ООН Ким Сан Чжин, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Так он прокомментировал позицию северокорейского представителя Ким Сона о том, что РК и США виновны в усугублении ситуации на Корейском полуострове. По его словам, вряд ли есть те, кто верит в то, что РК и США, идущие по пути демократизации и экономического процветания, намерены развязать ядерную войну. Ким Сан Чжин также подчеркнул, что совместные учения РК и США проводятся уже давно и ставят перед собой оборонительные цели. При этом он напомнил, что СК является единственной страной, которая провела ядерные испытания в 21-м веке. Именно Пхеньян накаляет ситуацию своими испытательными запусками баллистических ракет, подытожил южнокорейский представитель.