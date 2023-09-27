КНДР продолжит укреплять обороноспособность

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КНДР будет укреплять свою обороноспособность, учитывая повышение угрозы ядерной войны на Корейском полуострове. Об этом 26 сентября заявил постоянный представитель КНДР Ким Сон, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, Северная Корея активизирует меры укрепления национальной обороноспособности по мере усиления безрассудных военных авантюр и вызовов со стороны враждебных сил. Он подчеркнул неизменный характер решимости КНДР по защите своего суверенитета и безопасности. По сути, выступление Ким Сона повторяет позицию Пхеньяна о нежелании отказываться от ядерного оружия. Между тем, постпред КНДР заявил, что повышение угрозы на Корейском полуострове связано с действиями РК и США. По его словам, США приступили к созданию аналога НАТО в Азии на основе военного союза с РК и Японией, что обуславливает режим «новой холодной войны» в Северо-Восточной Азии.