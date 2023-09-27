Ли Чжэ Мён призвал вернуться к истинному значению политики

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Лидер главной оппозиционной демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён выразил глубокую благодарность судебной системе, назвав её последним бастионом защиты прав человека. С таким заявлением политик выступил 27 сентября после объявления решения об отклонении ордера на его арест. Выступая перед журналистами, Ли Чжэ Мён обратился к правительству, представителям правящей и оппозиционных партий. В своей речи он призвал вернуться к истинному значению политики, суть которой заключается в том, чтобы сделать как можно больше для народа и страны, а не в устранении своих конкурентов. Говоря о наступающем празднике урожая и поминовения предков Чхусок, Ли Чжэ Мён отметил сложную ситуацию в экономике страны и жизни простых граждан. В связи с этим он обратился к правительству и правящей партии с просьбой превратить политику в деятельность, которая даст людям надежду и поспособствует будущему страны.