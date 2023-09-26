Индекс деловой активности в РК вырос

Индекс деловой активности (BSI) РК в сентябре составил 73 пункта, увеличившись на два пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщили 27 сентября в Банке Кореи. Данный показатель представляет собой оценку текущей экономической ситуации деловыми кругами. Если индекс превышает сто пунктов, это свидетельствует о положительной оценке ситуации большинством отечественных компаний. В целом, как отмечают эксперты Банка Кореи, в экономике сохраняется неопределённость. При этом настроения деловых кругов улучшаются на фоне восстановления показателей в производственном секторе и сезонным ростом спроса. В производственной сфере индекс составил 68 пунктов, увеличившись на один пункт, а в непроизводственной – 77 пунктов, что на два пункта больше, чем в прошлом месяце. Индекс экономической активности (ESI), объединяющий индекс деловой активности и индекс потребительской активности, снизился на 1,3 пункта до 92,7.