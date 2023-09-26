США пересмотрят ограничение поставок полупроводников в Китай

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В ближайшее время правительство США сообщит о намерении бессрочно отложить меры ограничения поставок в Китай американского полупроводникового оборудования относительно заводов Samsung Electronics и SK Hynix. Об этом сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на ряд источников в США. 11 октября истекает действующий срок отсрочки ограничительных мер, распространяющийся на южнокорейские компании, работающие в КНР. Отсрочка будет осуществлена через систему реестра «Проверенных конечных пользователей» (VEU), в отношении которых выдаётся разрешение на экспорт определённых наименований товаров. Включение в список снимает необходимость получать разрешение на каждый случай экспорта. Ранее сообщалось, что Бюро промышленности и безопасности США (BIS) при министерстве торговли фактически завершило обсуждение списка наименований оборудования, которое Samsung Electronics и SK Hynix могут ввозить в КНР для применения на своих производственных площадках. В настоящий момент ожидается публикация официального решения министерства торговли США.