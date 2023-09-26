Министр планирования и финансов надеется на рост экспорта в ноябре

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Общая тенденция восстановления экономики сохраняется несмотря на недавнее повышение мировых цен на нефть и рост волатильности финансовых рынков. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо во время посещения завода SK hynix в городе Ичхоне провинции Кёнгидо. По его словам, в полупроводниковой промышленности намечаются положительные прогнозы, и в октябре-ноябре этого года можно ожидать рост объёма экспорта. Представители полупроводниковой промышленности обратили внимание министра на необходимость инвестиционной поддержки небольших заводов для тестирования продукции. В ответ Чху Гён Хо пообещал обсудить данный вопрос с соответствующими министерствами. Он сообщил также, что пока не знает о конкретных планах США относительно мер ограничения поставок в Китай американского полупроводникового оборудования для заводов Samsung Electronics и SK Hynix. В этой связи правительство РК приложит все усилия, чтобы минимизировать беспокойство, вызываемое в полупроводниковой отрасли.