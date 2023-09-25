Президент РК поздравил жителей с наступающим праздником Чхусок

Photo : YONHAP News

28 сентября, в первый день выходных по случаю праздника осеннего урожая и поминовения предков Чхусок, президент РК Юн Сок Ёль и первая леди страны Ким Гон Хи опубликовали праздничное обращение к народу. В нём глава государства пожелал жителям страны счастливого праздника, отметив, что правительство сделает всё возможное для того, чтобы повседневная жизнь корейского народа была такой же счастливой, как в эти праздничные дни. Он пожелал провести выходные с родными и близкими людьми. Также президент поблагодарил военных, полицейских, пожарников и работников других служб, которые продолжают работу в выходные. Первая леди Ким Гон Хи в свою очередь выразила глубокую благодарность всем тем, кто заботится о ближних, нуждающихся в помощи. Между тем, в министерстве административного управления и безопасности сообщили, что всем профильным ведомствам и местным администрациям дано указание принять меры для полноценного обеспечения безопасности в выходные дни. В период праздника министерство сохраняет круглосуточный режим работы, контролируя деятельность ситуационных центров в различных ведомствах.