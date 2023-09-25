Корейцы отправляются на малую родину

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В праздничные выходные более 40 млн человек отправятся в путь на малую родину и к старшим родственникам. Это примерно на 30% больше, чем в прошлом году. Между тем, на главных дорогах страны уже наблюдается высокая загруженность. По состоянию на 9 часов утра 28 сентября из Сеула в регионы выехали около 170 тыс. автомобилей. Поток машин в этом направлении начался ещё с 27 сентября. По данным Корейской дорожно-транспортной корпорации, если отправиться из Сеула в 12 часов дня, то путь до Пусана займёт в среднем 7 часов 50 минут, до Кванчжу 7 часов, до Каннына 5 часов 20 минут. Отмечалось, что пик загруженности дорог придётся на первую половину 28 сентября. В этот день на дороги страны выедут 5,7 млн автомобилей. Пик загруженности при возвращении корейцев в Сеул ожидается на следующий день после Чхусока, 30 сентября.