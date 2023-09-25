В РК растёт поток иностранных туристов

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В августе РК посетили 1 млн 89 тыс. иностранных туристов, что на 250% больше, чем за тот же период предыдущего года. Об этом 27 сентября сообщили в Национальной организации туризма Кореи. Нынешний показатель составляет 69% от отметки августа 2019 года. Месячная численность туристов в июле впервые после начала пандемии коронавируса превысила 1 млн человек и сохраняется на этом уровне на протяжении двух месяцев. Между тем, наибольшая численность туристов, посетивших РК в августе, пришлась на граждан Японии - 263 тыс. человек. На втором месте с небольшим отставанием граждане Китая – 260 тыс. человек. Примечательно, что численность туристов из Тайваня, которых насчитывается 99 тыс., выросла на 2.146% в годовом исчислении. Сообщается, что в августе за рубеж вылетели 2 млн 93 тыс. южнокорейцев. Это на 198% больше, чем за тот же период прошлого года.