Семь из десяти южнокорейцев за воссоединение Кореи

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72,1% южнокорейцев считают необходимым воссоединение Кореи. На это указывают результаты недавнего опроса, представленные министерством по делам воссоединения. Это третий опрос на данную тему, организованный при администрации президента Юн Сок Ёля. По итогам предыдущих двух результаты составляли 76,1% и 73% соответственно. Среди причин необходимости воссоединения на этот раз респонденты указали на снижение военной напряжённости (28,2%), экономический рост (26,3%), восстановление идентичности корейского народа (20,7%). Высокая доля жителей страны, выступающая за объединение Кореи, а также озвучивание цели по снижению военной напряжённости в качестве мотива для воссоединения связывают с влиянием жёсткой политики правительства РК по отношению к КНДР. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.