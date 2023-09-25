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В мире

В Сеуле состоится заседание ассоциации дружбы РК и Японии

Write: 2023-09-28 14:46:48Update: 2023-09-28 14:48:26

В Сеуле состоится заседание ассоциации дружбы РК и Японии

Photo : YONHAP News

В октяре японские представители ассоциации дружбы РК и Японии посетят с визитом Сеул по случаю 25-летия совместного заявления бывших глав двух государств Ким Дэ Чжуна и Кэйдзо Обути. В последнем стороны обозначили стремление к укреплению отношений и разрешению исторических споров. 27 сентября японское агентство Киодо Цусин сообщило, что в РК прибудет делегация из 200 человек, в составе которой глава японского отделения ассоциации Такэо Кавамура. Ожидается, что десять представителей руководства организации 13 октября встретятся с президентом РК Юн Сок Ёлем. В тот же день состоится встреча делегации с 50-ю представителями южнокорейского отделения ассоциации. В их числе глава корейской ассоциации Ю Хын Су. Президент РК Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида направят свои послания по случаю мероприятия.
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