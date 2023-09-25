КНДР закрепила в Конституции ядерную политику

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26-27 сентября в ходе девятой сессии 14-го Верховного народного собрания КНДР закрепила в Конституции политику развития ядерных сил страны. В сентябре прошлого года в СК был принят «Закон о политике в сфере ядерных сил», закрепляющий за государством право на применение ядерного оружия в целях защиты. На этот раз был принят закон о поправках в Конституцию страны, закрепляющих политику по наращиванию темпов и уровня развития ядерного оружия в целях защиты мира и безопасности в регионе и в мире, а также для сдерживания войны и обеспечения гарантий права государства на существование и развитие. Также на сессии было отмечено, что миссия вооруженных сил КНДР заключается в защите суверенитета и территориальной целостности государства, прав и интересов народа, в защите социалистического строя и завоеваний революции от любых угроз, в гарантии мира и процветания страны.