КНДР и Япония проводили переговоры весной этого года

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Весной этого года представители Японии и КНДР дважды тайно проводили контакты. Об этом сообщает японская газета Asahi со ссылкой на источники в двух странах. Отмечается, что стороны проводили встречи в марте и мае этого года в одной из стран Юго-Восточной Азии. Представители японского правительства передали позицию премьер-министра Японии Фумио Кисида о готовности провести встречу с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Представители КНДР, в свою очередь, продемонстрировали положительный настрой по вопросу нормализации двусторонних дипотношений. Между тем, сообщается, что в ходе переговоров КНДР не изменила позицию о том, что проблема похищенных граждан Японии полностью решена. Напомним, Токио требует от Пхеньяна вернуть своих граждан, похищенных спецслужбами КНДР. Представитель канцелярии премьер-министра Японии подтвердил, что весной этого года стороны проводили встречи.