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Политика

РК укрепляет сотрудничество с Великобританией и странами ИТР

Write: 2023-09-29 11:15:57Update: 2023-09-29 11:18:02

РК укрепляет сотрудничество с Великобританией и странами ИТР

Photo : YONHAP News

РК будет работать над укреплением сотрудничества и единства с Великобританией и странами Индо-Тихоокеанского региона. Об этом 27 сентября заявил глава МИД РК Пак Чин, выступая в Королевском институте международных отношений в Лондоне. По его словам, в рамках реализации видения глобального государства, вносящего вклад в продвижение ценностей свободы, мира и процветания, РК намерена продолжать укрепление взаимодействия со странами, разделяющими эти цели. Министр также указал на то, что быстрый и яркий экономический взлёт РК произошёл на основе существующего мирового порядка. 28 сентября Пак Чин посетил Королевский колледж Лондона, где встретился с экспертами в мировой политике и студентами, обсудив внешнюю политику правительства РК и 140-летнюю историю дипотношений Сеула и Лондона. В тот же день он посетил Вестминстерский дворец, ознакомившись с подготовкой к предстоящему визиту главы РК Юн Сок Ёля в Великобританию, запланированному на ноябрь.
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