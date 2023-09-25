РК укрепляет сотрудничество с Великобританией и странами ИТР

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РК будет работать над укреплением сотрудничества и единства с Великобританией и странами Индо-Тихоокеанского региона. Об этом 27 сентября заявил глава МИД РК Пак Чин, выступая в Королевском институте международных отношений в Лондоне. По его словам, в рамках реализации видения глобального государства, вносящего вклад в продвижение ценностей свободы, мира и процветания, РК намерена продолжать укрепление взаимодействия со странами, разделяющими эти цели. Министр также указал на то, что быстрый и яркий экономический взлёт РК произошёл на основе существующего мирового порядка. 28 сентября Пак Чин посетил Королевский колледж Лондона, где встретился с экспертами в мировой политике и студентами, обсудив внешнюю политику правительства РК и 140-летнюю историю дипотношений Сеула и Лондона. В тот же день он посетил Вестминстерский дворец, ознакомившись с подготовкой к предстоящему визиту главы РК Юн Сок Ёля в Великобританию, запланированному на ноябрь.