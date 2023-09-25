РК проследит за вторым этапом сброса воды с АЭС «Фукусима»

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28 сентября в управлении по координации политики правительства РК сообщили, что власти будут тщательно следить за процессом второго этапа сброса воды с АЭС «Фукусима». Будут приняты все возможные меры для того, чтобы обезопасить население страны. Заявление было сделано после того, как Токийская энергетическая компания (TEPCO) представила соответствующий план. Правительство, в частности, намерено тщательно проверять все данные TEPCO о ходе сброса. Кроме того, планируется направить в офис МАГАТЭ на АЭС «Фукусима» делегацию южнокорейских экспертов, которые ознакомятся с мониторинговой деятельностью организации на месте. Они проверят, проводит ли ТЕРСО сброс в полном соответствии с опубликованным планом. Ранее в ТЕРСО сообщили, что с 5 по 31 октября в море будет сброшено 7.800 кубометров загрязнённой воды.