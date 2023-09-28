РК, США и Япония осудили ядерную политику КНДР

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Представители РК, США и Японии осудили закрепление КНДР политики ядерного оружия в Конституции, подчеркнув непомерные амбиции Севера в развитии ядерной программы. Такая позиция была озвучена 28 сентября в ходе телефонных переговоров спецпредставителя РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гона, спецпредставителя США по северокорейским вопросам Сона Ким и директора департамента Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намацу. Они выразили сожаление в связи со стремлением Северной Кореи продолжить наращивание ядерного потенциала. По их мнению, не заботясь об уровне жизни населения, Пхеньян перекладывает ответственность за усугубление напряжённости на Корейском полуострове и в регионе на РК, США и Японию. Три представителя призвали КНДР немедленно прекратить провокации и угрозы, вернувшись на путь денуклеаризации. Также они договорились продолжать тесное сотрудничество с мировым сообществом для формирования условий, при которых Север будет вынужден пойти на денуклеаризацию.