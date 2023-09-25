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На протяжении трёх недель в РК сохраняется рост заболеваемости гриппом. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, в период с 17 по 23 сентября уровень заболеваемости гриппом составил 17,3 случая на тысячу человек населения. Это на 32% больше по сравнению с предыдущей неделей. В период активной фазы пандемии коронавируса число больных гриппом снижалось, но после ослабления пандемии наблюдается эпидемия гриппа, которая продолжается с прошлого года. Максимальный уровень заболеваемости 47,5 больных на тысячу человек отмечен среди детей от 7 до 12 лет. В возрастной категории от 13 до 18 лет показатель составил 26,6 больных. В этой связи 20 сентября в РК начата государственная программа вакцинации детей в возрасте от 6 месяцев до 13 лет. Кроме того, бесплатно прививку могут получить беременные женщины и пожилые люди старше 65 лет.