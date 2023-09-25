РК вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об избрании 11 новых членов в состав Совета управляющих организации на период 2023-2025 годов. Среди них РК, Алжир, Армения, Бангладеш, Буркина-Фасо, Эквадор, Индонезия, Нидерланды, Парагвай, Испания и Украина. Такое решение было принято в ходе 67-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. С момента вступления в организацию в 1957 году РК получает данный статус 19-й раз. В МИД РК сообщается, что страна получила возможность принимать более активное участие в сфере ядерной энергии, актуальность которой возросла в свете климатических изменений, а также на фоне вопросов нераспространения ядерного оружия и энергетической безопасности. Вступление страны в Совет управляющих подтверждает статус РК в качестве одной из пяти крупнейших держав в сфере ядерной энергетики, подчеркнули в МИД. Отмечается, что РК будет наращивать сотрудничество с мировым сообществом, а также с МАГАТЭ в разрешении текущих вопросов, в числе которых сброс загрязнённой воды с АЭС «Фукусима», ядерная проблема КНДР и Ирана.